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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Kınık ormanlarında Roma kültü bulundu

İzmir’in Kınık ilçesinde, Helenistik ya da Roma döneminden kaldığı tahmin edilen kült (tapınma) alanı bulundu. Alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Kınık ormanlarında Roma kültü bulundu
İzmir'in Kınık ilçesine bağlı ormanlık alanda, kült (tapınma) merkezi kalıntılarına rastlandı. Büyük kaya kütlesinin açıkta olan yüzünde yan yana sıralı adak için kullanılan nişler tespit edilen alanda, kült yerinin çevresinde yol, mimaride kullanılan blok taşlar, blokların kesildiği anlaşılan küçük taş ocağı ve yüzeyde seramik ile stroter ve kalypter parçaları bulundu. Helenistik, Roma ve Geç Roma dönemlerinden kalan alan, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kararla birlikte tapuya da şerh düşüldü. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kınık ilçe sınırları içinde yer alan tarihi kalıntıların bulunduğu bir bölgeyi koruma altına aldı. Koruma Kurulu tarafından alınan kararla da bölgede kazı ve benzeri herhangi bir çalışma yapılması yasaklandı.

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Kınık ormanlarında Roma kültü bulundu
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