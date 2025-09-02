KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLUYOR! 2025 Eylül ayı kira artış zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde!

Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı Ağustos enflasyon verileriyle netleşecek. Her ayın başında enflasyon rakamlarını duyuran TÜİK, kira zammı hesaplamalarında da belirleyici oluyor. Peki, 2025 Eylül kira artış oranı ne olacak? İşte detaylar.
2025 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi duyurdu.
Yapılan takvime göre, Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Bu verilerin ardından, Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da aynı gün kesinleşmiş olacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon öngörülerini paylaştı. Karahan'ın açıkladığı rapora göre, 2025 yılının sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 25 ila 29 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı için ise enflasyonun yüzde 13 ile 19 arasında olacağı tahmin ediliyor.
Karahan, bu tahminlerin ve hedeflerin, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği anlayışıyla oluşturulduğunu vurguladı.