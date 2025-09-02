KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLUYOR! 2025 Eylül ayı kira artış zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde!

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon öngörülerini paylaştı. Karahan'ın açıkladığı rapora göre, 2025 yılının sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 25 ila 29 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı için ise enflasyonun yüzde 13 ile 19 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Karahan, bu tahminlerin ve hedeflerin, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği anlayışıyla oluşturulduğunu vurguladı.