Haberler Yaşam Haberleri KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLUYOR! 2025 Eylül ayı kira artış zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK verilerinde!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 09:03

Eylül 2025 kira artış oranı için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Kira zamları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden belirleniyor. TÜFE, vatandaşların kullandığı mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimini gösterirken, ÜFE üretim maliyetlerini yansıtıyor. AA Finans’ın anketine göre, ekonomistler ağustosta TÜFE’nin yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Temmuzda ise enflasyon aylık yüzde 2,06 yükselmiş, yıllık bazda yüzde 33,52’ye gerilemişti. Peki, Eylül ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı Ağustos enflasyon verileriyle netleşecek. Her ayın başında enflasyon rakamlarını duyuran TÜİK, kira zammı hesaplamalarında da belirleyici oluyor. Peki, 2025 Eylül kira artış oranı ne olacak? İşte detaylar.

2025 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi duyurdu.

Yapılan takvime göre, Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Bu verilerin ardından, Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da aynı gün kesinleşmiş olacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yeri sahipleri için uygulanacak zam oranı yüzde 41,13 olarak açıklandı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar, ödemelerini yüzde 41,13 artışla yapacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon öngörülerini paylaştı. Karahan'ın açıkladığı rapora göre, 2025 yılının sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 25 ila 29 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı için ise enflasyonun yüzde 13 ile 19 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Karahan, bu tahminlerin ve hedeflerin, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği anlayışıyla oluşturulduğunu vurguladı.

