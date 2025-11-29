Haberler Yaşam Haberleri Kira artış oranı hesaplama: Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 29.11.2025 07:20

Kira artış oranı hesaplama: Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Aralık ayı kira artış oranı için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Kiracılar ve ev sahipleri, yeni dönemde uygulanacak zam oranının ne zaman belli olacağını araştırırken, kira artışının hangi formülle hesaplandığı da merak ediliyor. Peki Aralık ayı kira artış oranı nasıl belirleniyor, ne kadar olacak?

Kira artış oranı hesaplama: Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Kira sözleşmesi yenileme dönemi yaklaşan vatandaşlar, Aralık ayı kira artış oranının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. TÜFE verilerinin belirleyici olduğu artış oranı, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanıyor ve Aralık ayı oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık 2025 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.

Aralık 2025 kira artış tavan oranı, 3 Aralık 2025 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileriyle kesinleşecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?

Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: % 37,15

Zamlı fiyat: 5.5725

Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL

Kira artış oranı hesaplama: Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?
