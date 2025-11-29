Kira artış oranı hesaplama: Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Kira sözleşmesi yenileme dönemi yaklaşan vatandaşlar, Aralık ayı kira artış oranının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. TÜFE verilerinin belirleyici olduğu artış oranı, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanıyor ve Aralık ayı oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık 2025 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.

Aralık 2025 kira artış tavan oranı, 3 Aralık 2025 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileriyle kesinleşecek.