Kira artış sınırı uygulaması 2024 son dakika: Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, kalkıyor mu? Kiracı ve ev sahipleri dikkat!

Kira artış oranı sınırlaması 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Fahiş kira artışının önüne geçebilmek adına uygulamaya koyulan yüzde 25 sınır uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek 'Kira artış sınırı devam edecek mi?' sorusuna yanıt geldi. Bu noktada kiracılar ve ev sahipleri ''%25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitecek, uzatılacak mı? İşte son durum…
SON DAKİKA: BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI! 2024 KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI, KALKALACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide dengelenme sürecine girildiğini belirtti. Şimşek, kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep olmadığını belirtti.
DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE BİR SEBEP GÖRMÜYORUM!
Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, "Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.
"DENGELENME SÜRECİNE GİRDİK"
Her şeyden önce ekonomide bir yeniden dengelenme sürecine girdik. Program çalışıyor, iç talepte bir yumuşama var, net ihracatın etkisi olumluya dönmeye başladı, büyümede bir dengelenme var.
En önemli dengesizliklerden bir tanesi cari açık. Geçen sene mayıs ayında 57 milyar dolar civarındaydı. Büyük bir açık. Bu sene bu açık mayıs ayı itibarıyla 30 milyar doların altına düşmüş olacak. Dolayısıyla çok ciddi bir iyileşme var. Türkiye'nin dış açığında yarı yarıya düşüş var. Önemli dengesizliklerden bir tanesi bu çerçevede giderilmiş oldu.
"FON AKIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR"
Özellikle yerel seçimlerden sonra son 1,5 ayda o kadar ciddi bir fon akışı ve Türk lirası lehine portföy değişikliği var ki, Merkez Bankası swap hariç rezerv pozisyonu neredeyse 49 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi. Bahsettiğim süreç 1,5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Belirsizlikler azaldıkça, programın çalıştığı ortaya çıktıkça Türkiye'ye rağbet artıyor.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI
Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez.
Kredi fiyatlamasına da müdahale edilmemesi gerekiyor.