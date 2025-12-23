Kıraathanede bıçaklı kavga cinayetle bitti

Merkez Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi'ndeki kıraathanede, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunduğu belirtilen Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet A. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Can Ahmet A., bıçakla Kütük'ü yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Kütük, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Can Ahmet A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.