Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur? Kiracı Tahliye Kararına İtiraz Ederse Davayı Durdurur Mu?

Kiracı tahliye kararını temyiz ederse ne olur diye araştırma yapanların sayısı hayli fazladır. Bunun sebebi ise tahliye kararı için açılan davanın çekişmeli davalardan birisi olmasından kaynaklıdır. Bu yüzden de kiracı tahliye kararına itiraz ederse ne olur sorusu cevap bekleyen sorular arasındadır. Eğer siz de bu konu hakkında araştırma yapıyorsanız sizler için içeriğimizde tahliye davasında temyiz tahliyeyi durdurur mu gibi soruların cevaplarına yer verdik. Bu cevaplara ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin. Böylelikle kiracı tahliye kararına temyiz ederse ne olur sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Tahliye davası, kiracıdan veya kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle kiraya veren tarafından açılabilen çekişmeli davalardan birisidir. Kiracı, aleyhine alınmış tahliye kararına itiraz edebilir. Kiracı tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Sulh Hukuk mahkemelerinden verilen tahliye kararlarının temyizi mümkün değildir. Kiracılar tahliye kararına karşı Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf başvurusunda bulunabilirler. Temyiz ile istinaf kavramları halk arasında hukuki terim olarak sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsalar da farklı hukuki kanun yollarıdır. Kiracı tahliye davalarında verilen kararlara istinaf başvurusu yapılabilir, temyiz başvurusu yapılamaz.

Tahliye Davasında Temyiz Tahliyeyi Durdurur Mu?

Kiracının istinaf yoluna başvuruda bulunması tek başına tahliye kararının icrasını durdurmaz. Tahliye kararının icrasının durdurulabilmesi için istinaf başvurusunun yanında icranın geri bırakılması kararının da alınması gerekir. Kiracının ilk derece Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı sonucunda üst derece mahkemesine istinaf başvurusunda bulunması halinde tahliye kararının uygulanmasının devam edip etmeyeceği problemi ortaya çıkar, uygulamada bu soruna çözüm olarak icranın geri bırakılması yolu benimsenmiştir.

Tahliyenin icrasının durdurulabilmesi için mahkemeden icranın geri bırakılması kararı ile birlikte bir miktar bedelin teminat olarak icra müdürlüğüne yatırılması gerekir. Bu miktar kanunen belirlenmiş olmamakla birlikte eski tarihli bir içtihadı birleştirme kararı ile 3 aylık kira bedeli olarak belirlenmiştir. Günümüzde icranın geri bırakılması için başvurulan tahliye dosyaları için geçerli teminat miktarı 3 aylık kira bedelidir.

Örneğin kira bedelinin aylık 1000 TL olduğunu varsayarsak, mahkemenin tahliye kararı vermesinin üzerine kiracı istinaf yoluna başvurup, ayrıca mahkemeden talepte bulunarak icranın geri bırakılması kararı alabilir. Bunun için kiracının öncelikle icra müdürlüğüne mahkemeden aldığı bir derkenarı sunması gerekir. Bunun üzerine müdürlük icra müdürlüğü veznesine teminatın yatırılması ve mahkemeden icranın geri bırakılması kararı alınması için kiracıya süre verir.

Tüm bu işlemleri yerine getiren kiracı örneğe göre 3 kira bedeli olan 3000 TL'yi mahkeme veznesine depo etmek suretiyle tahliye kararının uygulanmasının durdurulmasını sağlayabilecektir. Bu durumda kiracı tahliye kararının hukuka aykırı olduğu düşüncesinde ise 3 aylık kira bedeli tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırmak suretiyle tahliye kararının uygulanmasını, üst derece mahkemesinin konuyla ilgili kararını kesin olarak vereceği tarihe kadar erteletebilme imkanına sahiptir.

Kiracı Tahliye Kararına İtiraz Ederse Ne olur?

Tahliye kararları ilamlı icraya konu edilmektedir. Kural olarak ilamlı icra kararlarına itiraz mümkün değildir. İlamlı icra kararlarında gerekli prosedür tamamlanarak icranın geri bırakılması kararı alınabilir. Kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar sonucunda tahliye edilmesi gerektiği durumda üst derece mahkemesine başvurması halinde tahliye kararının uygulanmasının devam edip etmeyeceği durumunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda kiracı tahliye kararının hukuka aykırı olduğu düşüncesinde ise mahkemenin belirlediği tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırmak suretiyle tahliye kararının uygulanmasını, üst derece mahkemesinin konuyla ilgili kararını kesin olarak vereceği tarihe kadar erteletebilme imkanına sahiptir. Özetle, kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararını istinaf etmesi tek başına tahliye kararının uygulanmasını durdurmayı re'sen sağlamayacaktır. Bunun için kiracının ayrıca talep etmesi ve de belirlenen tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırması gerekecektir. Bu durum icranın geri bırakılması olarak tanımlanır.