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Giriş Tarihi: 12.09.2026 16:28

Kiracıları tarafından öldürülen ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Maltepe’de çıkan kavgada kiracı Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti son yolcuklarına uğurlandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kiracıları tarafından öldürülen ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlandı
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül tarihinde saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında çıkan kavga kanlı bitmişti. Mehmet T, silahla ev sahibi Osman Akyol, ev sahibinin eşi Nursen Akyol ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor'a ateş etmiş, saldırıda Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralanmıştı. Mehmet T. ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EV SAHİBİ ÇİFT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol için Güngören Mevlana camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı. Yakınları çiftin tabutunun başında gözyaşı döktü. Ev sahibi çift, öğle namazının ardından kılınan cenaze töreni sonrası Arnavutköy Karaburun'da toprağa verildi.

#İSTANBUL

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Kiracıları tarafından öldürülen ev sahibi çift son yolculuğuna uğurlandı
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