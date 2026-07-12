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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Kiracısının eşyalarını rehin alıp şantaj yaptı

Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe
Kiracısının eşyalarını rehin alıp şantaj yaptı
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İstanbul Maltepe'de bir dairede 2016'dan beri kiracı olarak ikamet eden M.K., taşınma kararı aldı. M.K., taşınma süreci devam ederken ev sahipleri K.U, G.U. ve A.U'dan eve çilingir vasıtasıyla zorla gireceklerini bildiren bir mesaj aldı. M.K.'nın, resmi olarak henüz anahtar teslimi yapılmamış, tüm abonelikleri aktif ve son kirası ödenmiş durumdaki eve girmelerinin suç olduğunu ve evde hâlâ özel ve değerli eşyalarının bulunduğu uyarısına aldırış etmeyen ev sahipleri, çilingirle kapıyı açıp içeri girdi ve kilidi değiştirip, eşyaları rehin aldı.

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M.K., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak ev sahipleri hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'mala zarar verme', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'hırsızlık, yağma' suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

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#İSTANBUL #MALTEPE

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Kiracısının eşyalarını rehin alıp şantaj yaptı
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