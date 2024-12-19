Kiracıya ev sahibi zulmü

İstanbul Bahçelievler'de ev sahibi Ali Aydın ile kiracı Esra Köksal arasında anlaşmazlık çıktı. Tahliye talebiyle dava açan ev sahibi talebi reddedilince akıl almaz bir yola başvurdu. Köksal evinde kısa süre sonra bir dizi problem yaşanmaya başladı. Banyosunun tavanında sular gelen kadın, banyosunu tamir ettirse de evin diğer kısımlarında da tavandan sular geliyordu. Bir türlü sorunu tespit edemeyen kiracı, evin terasındaki giderin hortum ile tıkandığını fark etti. Evini su basmasından ev sahibinin sorumlu olabileceğini düşünen Köksal, ev sahibine mesaj atarak suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ev sahibi ise başkasına atacağı mesajı yanlışlıkla kiracısına attı. Mesajda 'Bu kadının bir şekilde evden çıkması lazım' ifadesini görünce ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.