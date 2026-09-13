Kiralık denilen altınlar odunluktan çıktı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyada lüks yaşamı ve kilolarca takısıyla şov yapan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da gerçekleştirdikleri düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve para adli soruşturmanın merkezine oturdu.

Mehmet Fatih Tançalan'ın savcılık ifadesinde 'Kahvecioğlu Kuyumculuk'tan reklam amacıyla "emanet" alınan ve daha sonra geri verildiği iddia edilen yüklü miktardaki ziynet eşyaları kuyumcuya soruldu. Kuyumcu Veysel Kahvecioğlu; "Kendilerine 1 set ve 2 kelepçe bilezik sattık, parasını aldık, faturasını kestik" açıklaması ekiplerin çalışmaları genişletti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Van'ın Muradiye ilçesinde Süleyman Akar isimli şahsın ikâmetine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin odunluk bölümünde emanet olduğu öne sürülen çok sayıda ziynet eşyası, döviz ve çeşitli materyallerin yanı sıra Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ele geçirildi.

2 METRELİK ALTIN ZİNCİR

Aramada; 66 adet altın bilezik, biri 2, diğeri 1,5 metre 2 zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı. Üzerinde "örnektir" yazan toplam 67,5 gramlık çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal ile 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD doları, 89 bin BAE parası ve farklı meblağlarda 3 adet çek ele geçirildi. Ayrıca üzerinde isim ve rakamların bulunduğu 2 sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.

Açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde "24 VKH" ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ve altın renkli tuşlu bir cep telefonu bulundu.

MASAK uzmanları, Tançalan için Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesine atıfla "Suçu Meslek Edinen Kişi" nitelendirmesinde bulundu.

Tançalan'ın 2020'den bu yana beyan ettiği toplam ticari kârın sadece 74 bin 281 TL olduğu görüldü. Buna karşın Tançalan'ın banka hesaplarına 58,7 milyon TL girerken 56,1 milyon TL çıkış yapıldığı; eşinin hesaplarına ise 56,4 milyon TL giriş ve 50,8 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi. Çiftin toplam bankacılık işlem hacmi 222 milyon lirayı buldu. Öte yandan fenomen Çağla Öz İstanbul'da yakalandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN

MASAK, sosyal medya fenomenliği maskesi altında yürütülen organizasyonun TCK 282 uyarınca "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunu oluşturduğunu vurguladı. Şüphelilerin ve muvazaalı devir yapılan akrabalarının tüm banka, kripto varlık hesapları ile lüks araç ve taşınmazlarına CMK 128 uyarınca ivedilikle el konulması talep edildi.