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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Kiralık hırsız tuttular

Tekirdağ’da üç kişi, akrabalarının evini soymak için tuzak kurdu. Diyarbakır’dan hırsız çağıran çete, evlerine davet ettikleri kadının 3 milyon liralık ziynet eşyası ile parasını çaldı

Kiralık hırsız tuttular
Malkara'da R.B.'nin (56) evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.'nin Diyarbakır'dan tanıdığı 'Bezo' lakaplı L.Ç.'yi de dahil etti. M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile 20 gün önce eve davet etti. Bu sırada 'Bezo' lakaplı L.Ç. hırsızlık için eve girdi. M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.'yi evine gönderdi. Şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.'ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Tekirdağ ve Malkara polisi kameraları izledi. Saha ve istihbarat çalışmaları yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A.'nın (42) gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. İstanbul'da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır'dan çağrılan L.Ç.'nin 50'ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. 4 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. E.G., "Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Helal yoldan kazandık o paraları. Polislere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar" dedi. İHA

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Kiralık hırsız tuttular
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