Kırcaali’de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ataşesi Mehmet Kahvecioğlu, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Kırcaali Belediye Meclis Başkanı Muharrem Muharrem, HÖH İl Başkanı Ruşen Feyzullah, belediye meclis başkanları, belediye başkan yardımcıları, İstanbul Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Sultanahmet Camii Müezzin-Kayyımı Nafiz Duman, Fatih Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Yapılan konuşmalarda 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov'un yaptığı dua ile sona erdi.