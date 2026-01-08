Beylikdüzü’nde araçtan 88 kilo eroin çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticareti ve sokak satıcılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Yapılan operasyonla araç durdurulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 88 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNCE OPERASYON SONRA HASTANE

Operasyonun dikkat çeken ayrıntısı ise ekibin başında görev yapan başkomiser rütbesindeki personelle ilgili oldu. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başka bir operasyonda bacağının kırıldığı belirtilen başkomiserin, sağlık kuruluşuna başvurmadan önce devam eden bir başka operasyona katıldığı, bu ikinci operasyonun da Beylikdüzü'nde 88 kilogram eroinin ele geçirildiği baskın olduğu kaydedildi. Operasyonun tamamlanmasının ardından hastaneye giden başkomiserin bacağının alçıya alındığı öğrenildi.