Kırık kaydırak Ebubekir’i canından ediyordu

CHP yönetimindeki İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı Soğuksu Sosyal Tesisleri'ne ait parkta geçtiğimiz cuma günü bir çocuk faciayı yaşadı. Duygu Demir (33), oğlu Ebubekir (8) ve kızını da yanına alarak oyun oynamaları için parka götürdü. Bir süre arkadaşlarıyla oynayan Ebubekir, daha kaydıraktan kaymak istedi. Ancak kaydırağın kırık olan kısmına denk gelen çocuk birden sökülen parçalarla birlikte yere çakıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan ve ardından kusmaya başlayan Ebubekir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun ciğerlerinde iç kanama olduğu tespit edildi. Ebubekir'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.Belediye tarafından hiçbir önlem alınmamasına tepki gösteren anne Duygu Demir, o gün yaşananları SABAH'a anlattı. Demir, "Soğuksu Sosyal Tesisleri parkına gittik. Kaydırağın bir kenarında kırık vardı. Oğlum kaymak isterken oraya basıp parçalarla beraber yere düştü. Herhangi bir önlem alınmamıştı. Uyarı levhası da yoktu. O anda çok büyük bir panik yaşadım. Çocuğumu gördüğümde korkudan bembeyaz olmuştu, yürüyemiyordu. Yarım saat sonra kusmaya başladı. Hastaneye götürdük, birkaç tetkik yapıldı. Doktorlar ciğerde iç kanama olduğunu söyledi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oraya önlem alınmalı. Başka çocuklar zarar görmesin. Etraftaki çocuklar da çok korktu. Kız kardeşi de ağlamaya başladı. Parkın müdürüne kadar gittim, hiçbir şekilde yardımcı olmadılar, ilgilenmediler. Buradan yetkililere sesleniyorum; benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bir an önce önlem alınsın" dedi.Öte yandan 26 Nisan'da, yine Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Sahil Parkı'nda İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.