Kırık oyuncaklara umut dokunuşu

Çalıştığı firmadan 5 yıl önce müdür olarak emekli olan 57 yaşındaki bilgisayar mühendisi Bülent Uysaler, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 4 yıldır bozulan her türlü oyuncağı yeniden tamir ediyor. Uysaler, önce evinin bir odasını, daha sonra da yaşadığı sitenin deposunu atölyeye çevirerek oyuncakları tamir etmeye başladı. Farklı şehir ve ülkelerden gelen türlü oyuncaklar Uysaler'in elinde yeniden işlev kazandı. Oyuncak bebekler, dönme dolaplar, atlı karıncalar, kuklalar, arabalar ile koleksiyon değeri olan nostaljik tüm oyuncakları tamir eden Uysaler, yapamadığı değerli oyuncakları ise çocuklara bağışlıyor.