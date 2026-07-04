Kırıkhan’da feci kaza! 7 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kızılkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, ağaç ile duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Araçta bulunan 7 yaralı, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların koordineli çalışması sonucu sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırıkhan ilçemizin Kızılkaya mevkisinde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan yedi vatandaşımız, ekiplerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere ambulanslarla kaldırdı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör