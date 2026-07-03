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Giriş Tarihi: 3.07.2026 01:32

Kırıkhan'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonda iki şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kırıkhan’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda M.Y. ve K.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. K.G. hakkında ise adli işlemler gerçekleştirildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, gençleri ve toplumu uyuşturucu madde satıcılarından korumak amacıyla yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HATAY #KIRIKHAN

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Kırıkhan'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı
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