Kırıkhan’da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda M.Y. ve K.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. K.G. hakkında ise adli işlemler gerçekleştirildi.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, gençleri ve toplumu uyuşturucu madde satıcılarından korumak amacıyla yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.