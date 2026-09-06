Kırıkkale’ de alacak verecek kavgası! 4 yaralı

Olay, Yenimahalle 77. Sokak'ta bulunan Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin B. (29) ile Yunus B. (37) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında Yunus B. ile kavgayı ayırmaya çalışan Taner Ö. (40), Erol B. (53) ve Ömer Faruk B. (29) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli Yasin B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör