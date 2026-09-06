Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale' de alacak verecek kavgası! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 6.09.2026 17:51

Kırıkkale' de alacak verecek kavgası! 4 yaralı

Kırıkkale’de Toptancı Hali’nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralanırken, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’ de alacak verecek kavgası! 4 yaralı
  • ABONE OL

Olay, Yenimahalle 77. Sokak'ta bulunan Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre Yasin B. (29) ile Yunus B. (37) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Kavga sırasında Yunus B. ile kavgayı ayırmaya çalışan Taner Ö. (40), Erol B. (53) ve Ömer Faruk B. (29) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli Yasin B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale' de alacak verecek kavgası! 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA