Kırıkkale - Kayseri yolunda zincirleme kaza! 3 yaralı

Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.H.A. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, H.Ö.'nün kullandığı otomobile vurdu. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

