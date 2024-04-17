Kırıkkale ve Edirne’de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimde 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
EDİRNE'DE 47 KİŞİ YAKALANDI
Edirne'de güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler kapsamında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 47 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.