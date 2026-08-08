Kırıkkale’de 350 küçükbaş hayvanı çalınmıştı! Çobanın hırsızlarla kurduğu hain planı jandarma deşifre etti

"ÇOK ŞÜKÜR HAYVANLARIMIZ GERİ GELDİ"

Çobanın da olayın içinde olduğunun sonradan ortaya çıktığını anlatan Özdemir, "Bu kişiler iki gün önce gelmiş, çobanla görüşüp anlaşmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yoktu. Jandarma ekipleri kamera kayıtlarından bu kişilerin daha önce geldiklerini ve çobanla görüştüklerini tespit etti. Biz de onların sayesinde gerçeği öğrendik. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Bunlar 19 senenin birikimi. Çoluğumuzla çocuğumuzla, yaz kış demeden emek verdik. Çok şükür hayvanlarımız geri geldi. Jandarmamızdan, köylülerimizden ve Elmadağ'daki arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.