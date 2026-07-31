Kırıkkale’de 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bu sırada aynı istikametteki A.Ö.A'nın (37) kullandığı 05 ADN 299 plakalı otomobil ile M.A.Ş. (43) yönetimindeki 06 FR 8819 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan araçlarla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.