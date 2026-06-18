Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de acı kaza! Geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti: Kahreden son anları kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 16:51

Kırıkkale’de acı kaza! Geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti: Kahreden son anları kameraya yansıdı!

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki Şehriban Ercan ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden kadının kahreden son anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kırıkkale’de acı kaza! Geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti: Kahreden son anları kameraya yansıdı!
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Kaza, öğle saatlerinde Çelebi ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (31) idaresindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada Şehriban Ercan'a (87) çarptı. ÇYÇ Lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü M.Y. ise ifadesinin alınması için polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada!

KAHREDEN SON ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun manevra yaparken yaşlı kadına çarptığı görülüyor. Daha sonra olayı gören vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşuyor. Ercan daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIRIKKALE #KAZA

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