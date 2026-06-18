Kırıkkale’de acı kaza! Geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti: Kahreden son anları kameraya yansıdı!

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü M.Y. ise ifadesinin alınması için polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada!