Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de alkollü evlat dehşeti: Babasını darp etti, kolunu camla kesti!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 03:00

Kırıkkale’de alkollü evlat dehşeti: Babasını darp etti, kolunu camla kesti!

Kırıkkale'de 27 yaşındaki alkollü bir genç 59 yaşındaki babası ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen olayda, şahıs babasını darp ederken, öfkeden deliye dönmesi üzerine cam kaseyi kırarak kolunu kesti. Öte yandan yaralı-baba oğul hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Kırıkkale’de alkollü evlat dehşeti: Babasını darp etti, kolunu camla kesti!

Olay, Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan aile kavgası hastanede son buldu.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki M.U., alkollü bir şekilde geldiği evinde babası Y.U. (59) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.U., babasını darp etti.

Öfkesine hakim olamayan genç, daha sonra evde bulunan cam kaseyi kırarak kendi kolunu kesti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.U. ile darp edilen baba Y.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale’de alkollü evlat dehşeti: Babasını darp etti, kolunu camla kesti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz