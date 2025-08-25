Kırıkkale’de alkollü evlat dehşeti: Babasını darp etti, kolunu camla kesti!

Öfkesine hakim olamayan genç, daha sonra evde bulunan cam kaseyi kırarak kendi kolunu kesti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.U. ile darp edilen baba Y.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.