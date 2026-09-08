Kırıkkale’de anız yangını büyüdü: 50 dönüm alan küle döndü

Alevleri fark eden köylüler, bağ evlerine sıçramaması için jandarma ekipleriyle birlikte kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Bahşılı'nın yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi.