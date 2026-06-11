Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı!

Olay, gece saatlerinde Hacıbey Mahallesi TOKİ konutları çevresinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. ve U.K.K. bıçakla yaralandı.