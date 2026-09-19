Kırıkkale’de boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede, ölen kişinin Erkan Düz (25) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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