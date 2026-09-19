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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:05 Son Güncelleme: 19.09.2026 09:10

Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı

Kırıkkale'de boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki Erkan Düz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ölü bulundu. Cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Düz'ün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Kırıkkale’de boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı
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Kırıkkale'de, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708'inci Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede, ölen kişinin Erkan Düz (25) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düz'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KIRIKKALE

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Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı
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