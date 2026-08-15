Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Ceren Albayrak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.İ.T. (19) ile yolcu Y.U. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.