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Giriş Tarihi: 15.08.2026 05:06

Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki Ceren Albayrak hayatını kaybetti, 2 genç ise ağır yaralandı.

İHA
Kırıkkale’de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Ceren Albayrak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.İ.T. (19) ile yolcu Y.U. (16) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Albayrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#KIRIKKALE

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Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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