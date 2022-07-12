Kırıkkale’de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Kırıkkale merkez Karşıyaka Mahallesi Ahılı yolunda meydana gelen kazada 2'si çocuk, 2 ağır 10 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Baştuğ, diğer otomobil sürücüsü Emre Yanardağ kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Yalçın Tamoz(40), Yakup Yılmaz(45), Asabil Acun, Yalçın Tanrıverdi, Emre Yanardağ, Emre Ölmez, Hüseyin Baştuğ, Kevser Baştuğ, Filiz Efsa Baştuğ (10) ve Muhammed Buğra Baştuğ(8) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yalçın Tanrıverdi, Emre Ölmez ve Emre Yanardağ'ın alkollü olduğu belirtilirken, Emre Yanardağ ile Asabil Acun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.