Kırıkkale’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim D. (46) idaresindeki otomobil, Abdurrahman K. (64) yönetimindeki işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, işçi servisinde bulunan 9 kişi ile otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör