Kırıkkale’de kan donduran evlat vahşeti: Babasını öldürüp, parçalara ayırdı!

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yapılan kayıp ihbarının ardından yürütülen soruşturma, vahşice işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf Ayan'ın bulunması için köyde ve çevresinde geniş çaplı araştırma yaptı. Soruşturma kapsamında Ö.A. ile olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişilerin ifadeleri alındı.