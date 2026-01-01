Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de kavgaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan E.H.T. isimli polis memuru bıçakla yaralandı. Belinden yaralanan polis, meslektaşları tarafından ekip aracıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

