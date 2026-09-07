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Giriş Tarihi: 7.09.2026 00:08

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhaya çarptı! 2 yaralı

Kırıkkale'de trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de kontrolden çıkan motosiklet levhaya çarptı! 2 yaralı
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Kaza, Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette sürücü A.Ö. ile yolcu M.B. (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, M.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada büyük çapta hasar gören motosiklet, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKKALE

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhaya çarptı! 2 yaralı
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