Kırıkkale’de korkunç son! Önce darp edilip ardından nehre düştü: Cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu!

Olay, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada birlikte alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. ve D.Y.'nin Altan'ı darbettiği iddia edildi.