Kırıkkale’de korkunç son! Önce darp edilip ardından nehre düştü: Cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu!

Olay, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada birlikte alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. ve D.Y.'nin Altan'ı darbettiği iddia edildi.
DENGESİNİ KAYBEDEREK NEHRE DÜŞTÜ
Kavganın ardından kamelyadan uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı.