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Giriş Tarihi: 26.07.2026 08:55

Kırıkkale’de korkunç son! Önce darp edilip ardından nehre düştü: Cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu!

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavgada alkollü şahıs önce darp edilip ardından Kızılırmak Nehri'ne düştü. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cesedi metrelerce derinlikte bulunurken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kırıkkale’de korkunç son! Önce darp edilip ardından nehre düştü: Cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu!
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Olay, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada birlikte alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. ve D.Y.'nin Altan'ı darbettiği iddia edildi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK NEHRE DÜŞTÜ

Kavganın ardından kamelyadan uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CESEDİ METRELERCE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçlar tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Altan'ın cansız bedeni, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından düştüğü noktanın 30 metre ilerisinde, suyun 3 metre derinliğinde bulundu.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIRIKKALE

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Kırıkkale’de korkunç son! Önce darp edilip ardından nehre düştü: Cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu!
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