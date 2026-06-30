Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de korkutan yangın! Çay ocağı alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:23

Kırıkkale’de korkutan yangın! Çay ocağı alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Çay ocağı alevlere teslim olurken ekipler olay yerine peş peşe geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kırıkkale’de korkutan yangın! Çay ocağı alevlere teslim oldu
  • ABONE OL

Olay, Ovacık Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple çay ocağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KIRIKKALE #YANGIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale’de korkutan yangın! Çay ocağı alevlere teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA