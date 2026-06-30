Kırıkkale’de korkutan yangın! Çay ocağı alevlere teslim oldu

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör