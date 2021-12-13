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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:18 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:46

Kırıkkale’de ROKETSAN için kamulaştırma kararı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de ROKETSAN için kamulaştırma kararı

Kırıkkale’de istihdama önemli katkı sağlayacak projelerin başında gelen ROKETSAN yatırımı için geri sayım sürerken, tahsis edilen arazinin kamulaştırılması için Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan karara göre Kırıkkale merkez ve Balışeyh ilçeleri sınırları içerisinde bulunan alandaki taşınmazlar kamulaştırılacak.

MKE A.Ş. fabrikaları, Türkiye'nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi ülke savunma sanayine önemli katkılarda bulunan Kırıkkale'yi, ülkenin savunma sanayiinde merkez konumuna bir adım daha yaklaştıracak olan ROKETSAN yatırımı için çalışmalar yeni bir boyut kazandı. Kırıkkale merkez Yukarı Mahmutlar Köyü ve Balışeyh İlçesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar Savunma sanayii projeleri kapsamında inşa edilecek tesisler için acele kamulaştırma kararı alandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 KÖY ARAZİSİ BULUNUYOR

Karara göre Kırıkkale merkez Yukarı Mahmutlar köyü, Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyü ve Beyobası Köyü sınırları içerisine giren taşınmazlar Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak. Şehir yöneticileri ve siyasilerin büyük gayretleri sonucunda Roketsan'a yatırım için Kırıkkale'de 25 bin dönüm arazi tahsis edilmişti. Yatırımın tamamlanması durumunda 5 binin üzerinde istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

İŞTE O KARAR

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında "Kırıkkale ili, Merkez ve Balışeyh ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokide bulundukları yer ile ada ve parsel numaralan belirtilen taşınmazların, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında inşa edilecek olan üretim/entegrasyon/test tesislerinin yapımı amacıyla adı geçen Başkanlık tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Kırıkkale’de ROKETSAN için kamulaştırma kararı
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