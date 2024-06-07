Kırıkkale’de sağanak yağış ve fırtına tarım arazilerine zarar verdi

Büyükşehir parkında, rüzgarın şiddetine dayanamayan bir ağaç yerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaç, parkta bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Neyse ki, olay sırasında parkta bulunan kimseye zarar gelmedi.

Özellikle Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyü ve merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde tarım arazileri ile bahçeler selden zarar gördü. Şiddetli yağışın neden olduğu taşkınlar, bahçelerde hasara yol açtı.

Çiftçiler, ekili alanlarının su altında kalması nedeniyle zararların oluştuklarını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olmaları, gerekli önlemleri almaları konusunda da uyarılar yapıldı.