Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de sebze halinde yangın! Alevler binaya ve araçlara sıçramadan söndürüldü
Giriş Tarihi: 20.09.2026 03:18

Kırıkkale'de sebze halinde yangın! Alevler binaya ve araçlara sıçramadan söndürüldü

Kırıkkale’de sebze ve meyve halinde bulunan plastik kasalar alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın binaya ve araçlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İHA
Kırıkkale’de sebze halinde yangın! Alevler binaya ve araçlara sıçramadan söndürüldü
  • ABONE OL

Yangın, saat 00:45 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal içerisinde bulunan plastik kasalar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına su ve köpükle müdahale etti. Alevler, haldeki binaya ve araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye çavuşu Aktan Yaşar, "Geldiğimizde kasaların tutuşması sonucu yangın devam ediyordu. Su ve köpükle müdahale ederek yangını kısa zamanda söndürdük. Binaya sirayet etmesini engelledik. Şu anda binada herhangi bir sıkıntımız yok. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de sebze halinde yangın! Alevler binaya ve araçlara sıçramadan söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA