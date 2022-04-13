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Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:36

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!

DHA
Kırıkkale’de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!

Kırıkkale'de dehşet dolu anlar yaşandı... Serkan M., kavga ettiği Tarık M.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı...

Kanlı olay, sabah saatlerinde Yuva Mahallesi 2484'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Serkan M. ile Tarık M. arasında enüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönütü. Kavga sırasında Serkan M., üzerindeki tabancayı çekip Tarık M.'yi bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarık M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Serkan M. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
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