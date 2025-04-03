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Giriş Tarihi: 3.4.2025 20:54 Son Güncelleme: 3.4.2025 21:02

Kırıkkale’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kırıkkale’de günlerdir haber alınamayan 69 yaşındaki Bediha Ertan, evinde ölü bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Vatan Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komşuların uzun süredir görmediği ve kapısını çaldığında yanıt alamadığı Bediha Ertan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyenin yardımıyla kapı açılarak eve girildi. Yatağında hareketsiz halde bulunan Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adli tabibin incelemesine göre, yalnız yaşayan ve şeker ile tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının doğal nedenlerle vefat ettiği tespit edildi.

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Kırıkkale’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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