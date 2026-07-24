Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi!

Kaza, Kırıkkale Kimeski Yerleşkesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, içerisinde yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu otobüs henüz kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde sıkışan yolcular, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan 3 ila 4'ünün durumunun ağır olduğu değerlendiriliyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamayla yaralı sayısı ve sağlık durumlarının netlik kazanması bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör