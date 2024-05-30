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Giriş Tarihi: 30.5.2024 14:35 Son Güncelleme: 30.5.2024 14:44

Kırıkkale’deki feci dolmuş kazasında yaralananların isimleri belli oldu

Dün akşam saatlerinde Kırıkkale Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu 22 kişi yaralanmıştı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’deki feci dolmuş kazasında yaralananların isimleri belli oldu

Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Emin Mete Ü. idaresindeki otomobil ile Köksal A. kontrolündeki şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Yasin K., Hidayet Arda U., Fatih Ö., Hatice G., Merve K., Elanur Y., Şule D., Elif Ü., Şükrü Efe A., Ahmet Faruk T., Yaren K., Beyza Y., Zeynep Duru A., Osman Çağdaş T., Gamze U., Bengisu Y., Göktuğ B., Melike Özge Ö., Ayşe H. ve kimliği belirsiz bir kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emin Mete Ü.'nün durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, bir süre sonra trafiğe tekrar açıldı.

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Kırıkkale’deki feci dolmuş kazasında yaralananların isimleri belli oldu
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