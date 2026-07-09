Kırıkkale'deki otobüs kazasında 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı: Feci anlar kameraya böyle yansımış!

Öte yandan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 ilin bağlantı noktasındaki uygulama noktalarında şehirler arası yolcu otobüsleri, toplu taşıma araçları ve diğer araçlara yönelik rutin denetimlerini sürdürdü. Trafik ekipleri, denetimlerde yolcular ve sürücüleri emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi. Ekipler, araç ve sürücülere yönelik genel trafik kontrollerini de gerçekleştirdi. Yapılan uyarılarda, "Sayın yolcularımız, otobüslerde yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerini takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. Can güvenliğiniz için yolculuğunuzun başladığı andan itibaren seyahatiniz süresince emniyet kemerinizi takınız. Kaptanımıza ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.