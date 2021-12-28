Kırıkkale’de 2 katlı metruk bina çöktü!

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evin büyük bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili olarak olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yıkılan binada enkaz altında arama yaptı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik tedbiri aldı. İnşaat nedeniyle kazı yapılan alanda 2 katlı ve 6 katlı binaların da risk taşıdığı belirtildi.

Yapılacak incelemenin ardından çevredeki binaların da boşaltılmasına karar verileceği kaydedildi. Yıkılan binanın seslerini duyan mahalle sakinleri ise büyük panik yaşadı.