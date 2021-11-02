Kırk direkli cami UNESCO’ya aday

Afyonkarahisar'da 1272 yılında yaptırılan Ulu Cami, Türkiye'de Selçuklu'dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli camilerden biri olarak biliniyor.

Ulu Cami, birbirine geçme ve bindirme tekniği olan "kündekari" tekniği ile hiç çivi kullanılmadan yapıldı. Bu özelliği ile Türkiye'de ve dünyada sayılı camiler arasında gösteriliyor. Caminin yapılma hikâyesi ise bir hayli trajik. Kayıtlara göre caminin bulunduğu bölgede 40 esnafın bulunduğu bir çarşı vardı. Ama bu çarşı yangında kül oldu. Yanan çarşıdaki 40 esnafı temsilen aynı bölgeye bir cami yaptırıldı ve 40 ahşap direk kullanıldı.

Caminin minber kapısı da dikkat çekiyor. Ağaç kurtlarının yemediği abanoz ağacından yapılan üzeri işlemeli kapı, günümüze kadar orijinalliğini korudu.

Karahisar Kalesi'nin eteklerinde olan Ulu Cami, mimarisi ve ihtişamı ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Camiyi günde 500 ila bin kişi ziyaret ediyor. 2018 yılında UNESCO geçici listesine giren caminin, kalıcı listeye aday gösterilmesi planlanıyor.