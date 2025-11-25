Kırklar Dağı Mescidi çıkan yangında kül oldu

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyordu.

Son yıllarda birçok kişi için uğrak bir nokta haline gelen Kırklar Dağı, hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkıyordu. Bölge, zorlu parkurlarıyla yerli ve yabancı dağcıların rotasında da yeralıyordu.