Kırklareli Bayram namazı saati! 10 Nisan 2024 Kırklareli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Kırklareli için Ramazan Bayramı namaz saati belli oldu. 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Kırklareli bayram namazı saati 2024!

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Kırklareli bayram namazı saati 2024 bilgileri!