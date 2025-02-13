Kırklareli Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kırklareli Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Kırklareli şehri, geçmişten günümüze batı ve doğu kültürlerine ev sahipliği yapması ile bilinir. Özellikle yaz tatillerinde tercih edilen şehirde, yapılabilecek pek çok çeşitli aktivitenin yanı sıra doğal güzellikleriyle dikkat çeken plajlar da bulunur. Yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Kırklareli, ulaşım açısından da son derece rahattır. Kırklareli otogar nerede, yol tarifi ile Kırklareli Otogarı'na nasıl gidilir ve hangi otobüs gider gibi soruların yanıtını bularak, dönüş yolunu da kolaylaştırmak mümkündür.

Kırklareli Otogar Nerede Yol Tarifi ile Kırklareli Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Kırklareli Otogarı, Marmara Bölgesi içerisinde yer alan Kırklareli şehrine giriş ve çıkış yapmak için kullanılan bir ulaşım merkezidir. M.Ö. 6. yüzyıla kadar uzanan tarihi ve doğal güzellikleri ile ilgi gören şehir, genel anlamda ulaşımı kolay olarak bilinen bir yerdir.

Kırklareli Otogarı'na Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden özel araç ile ulaşım sağlanabilir. Ayrıca şehrin pek çok noktası üzerinden otogara ulaşım sağlamak amacı ile minibüsler geçer.

Kırklareli Otogar'ına Hangi Otobüs Gider?

Kırklareli Otogarı'nın adresi aşağıdaki gibidir:

Karacaibrahim Mahallesi, Mustafa Kemal Bulv. No:51, 39000 Merkez/Kırklareli

Kırklareli Otogarı'na gitmek için Mustafa Kemal Bulvarı, İstiklal Caddesi, Tırnova Caddesi, Eriklice Caddesi gibi ana caddeler üzerinden ulaşmak mümkündür. Akarlar, İstasyon ve Bademlik gibi yüksek nüfusa sahip mahallelerde yer alan duraklardan 1,2,3,4 ve 5 numaraları hatları kullanarak otobüs terminaline ulaşmak mümkündür.