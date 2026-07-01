Kırklareli’de change araç operasyonu: 42 şüpheli gözaltına alındı!

Operasyonda çalıntı veya gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü tespit edilen 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, toplam 807 fişek, sahte şase etiketleri ile çok sayıda faturasız araç parçası ve motor bloğu ele geçirildi.