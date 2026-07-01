Kırklareli’de change araç operasyonu: 42 şüpheli gözaltına alındı!

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda çalıntı veya gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü tespit edilen 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, toplam 807 fişek, sahte şase etiketleri ile çok sayıda faturasız araç parçası ve motor bloğu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.