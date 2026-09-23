Kırklareli’de otomobil ile pikap çarpıştı! 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Pınarhisar ışıklı kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki otomobil ile Ç.K. idaresindeki açık kasa pikap çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir yolcu, Pınarhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör